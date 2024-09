Gruppo imprese: nuovo finanziamento da € 50 milioni e uscita anticipata dal piano di risanamento. Tutti gli advisor

Il Gruppo Impreme – apprezzata e storica realtà immobiliare fondata nel 1945 che opera nella Regione Lazio, e in particolare nella città di Roma – comunica la sottoscrizione di una serie di accordi tra il Gruppo Impreme, il socio di controllo indiretto Värde Partners, la sua controllata Ditta Federici & Igliori per Costruzioni Edilizie S.p.A. (F&I) e Gardant Investor SGR S.p.A.. Tali accordi hanno permesso:

- Il finanziamento da € 50 mln per lo sviluppo dell’iniziativa Fo.Ro. Living sita in Piazza Navigatori a Roma;

- L’uscita anticipata del gruppo dal piano attestato di risanamento ex art. 56 CCI grazie all’estinzione anticipata del prestito obbligazionario esistente.

Tutti gli advisor dell’operazione

K&L Gates ha assistito l’Azionista (e tutte le realtà del Gruppo Impreme) con un team cross border guidato dalla Finance partner Chiara Anceschi (Milano, in foto a sinistra), e composto dalla senior associate Carlotta Dionisi e dalla trainee Elisa Massimetti per la strutturazione dell’operazione e aspetti finance italiani, da Richard Hardwick Finance partner (Londra) e dall’associate Shamin Patel per gli aspetti legali di diritto inglese, da Michael Anderson Finance partner (Londra) per gli aspetti relativi al mercato dei capitali di debito e da Arturo Meglio corporate partner (Milano) con il senior associate Luca Nardello per gli aspetti societari italiani.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito l’Azionista (e tutte le entità italiane del Gruppo Impreme) con la senior associate Ludovica Lorenzetto per gli aspetti fiscali dell’operazione.

A&O Sherman ha assistito l’Azionista (e le entità lussemburghesi del gruppo) per aspetti legati al diritto lussemburghese.

Cappelli RCCD ha assistito Impreme, la propria controllante M.V. S.r.l., nonché le controllate Impreme SUD S.r.l., Ditta Federici e Igliori per Costruzioni Edilizie S.p.A., Ro.Im. – Romana Immobiliare S.r.l. in liquidazione e Im.Bra. S.r.l. per gli aspetti legati all’uscita anticipata dal Piano Attestato di risanamento ex art. 56 CCI da parte del Gruppo Impreme, con un team guidato dall’avv. Alberto del Din e composto dal socio Antonio Azzarà, dalle socie Stefania Lo Curto e Giuliana Durand, dai senior associate Francesco Miranda e Davide Cafagna, e dagli associate Adriano Facchini Livia Zaccheo e Giacomo Passeri.

Macfarlanes LLP – ha assistito Gardant Investor SGR S.p.A., in qualità di finanziatore, per gli aspetti finance di diritto inglese con un team composto dal partner Laura Bretherthon, dal senior associate Christian Anthony e dall’associate Nick Aird.

Giovannelli e Associati ha assistito Gardant Investor SGR S.p.A., in qualità di finanziatore, per gli aspetti finance di diritto italiano e di strutturazione con un team composto dal partner Valerio Fontanesi (in foto a destra), dal senior associate Gaetano Petroni e dall’associate Massimo Giordano, per gli aspetti corporate dall’associate Camilla Lanzaframe e da Giorgia Palmas e per gli aspetti tax dal partner Eugenio Romita e dall’associate Gianluca Sica.

DLA Piper ha assistito H.I.G. Capital con un team guidato dai partner Luciano Morello dell’ufficio di Roma, Joywin Mathew dell’ufficio di Dubai Laurent Massinon dell’ufficio del Lussemburgo, coaudiuvati dagli avvocati Fiorenza Marin, Chiara Campagna, Laura Vilmercati e Eduardo Fonseca per il rimborso integrale delle Notes di diritto inglese sottoscritte dal veicolo lussemburghese Tempus Holdings 91 SCSP ed emesse da Impreme e nel rimborso del loan on loan con Intesa Sanpaolo S.p.A. e HSBC.

Simmons & Simmons con il Finance partner Nicholas Lasagna ha assistito Intesa Sanpaolo S.p.A. e HSBC in qualità di finanziatori di loan on loan a H.I.G. Capital.

Il Gruppo Impreme è stato, inoltre, assistito da Giovanni Naccarato in qualità di esperto per la lettera di patronage per l’uscita dalla crisi del Gruppo Impreme con Gybe Counsulting - consulente di finanza aziendale Stefano Saponaro.