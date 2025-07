Gruppo Manifatture Italiane rafforza la struttura finanziaria: gli studi

Griffo, Balzano, D’Ippolito

Gruppo Manifatture Italiane e le controllate River Group e Calzaturificio Claudia hanno completato un’operazione volta al rifinanziamento di parte dell’indebitamento finanziario esistente, nonché al rafforzamento della struttura finanziaria e al supporto alla crescita per linee interne ed esterne del Gruppo, controllato dal fondo di private equity Consilium e specializzato nella produzione di calzature di alta gamma per i principali brand del lusso internazionale.

Le risorse finanziare per il completamento dell’operazione sono state messe a disposizione mediante un finanziamento senior erogato da un pool di banche composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro e Banco BPM, e un investimento pari a €25 milioni realizzato da Anthilia Capital Partners SGR attraverso il fondo Anthilia GAP.

Gruppo Manifatture Italiane è stato assistito dallo studio legale Orrick, con un team coordinato dalla partner Marina Balzano, supportata per i profili banking dalla managing associate Maria Costa, dall’associate Claudia Loriggio e dalla trainee Elisa Zaccaria e coadiuvata per i profili corporate dal partner Guido Testa e dallo special counsel Filippo Cristaldi. Il team si è avvalso della collaborazione dell’avvocato Giovanni Leoni di AndPartners Tax and Law Firm per gli aspetti fiscali.

Anthilia, che ha agito attraverso il fondo Anthilia GAP, è stata assistita per gli aspetti legali da L&B Partners Avvocati Associati, con un team guidato dal partner Pietro Paolo D’Ippolito e composto dall’associate Salvatore Cuomo e dal junior associate Alberto Nicassio.

Chiomenti ha assistito le finanziatrici senior Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro e Banco BPM con un team composto dal partner Davide D’Affronto, dalla counsel Maria Ilaria Griffo e dall’associate Alice Martina Gesualdo.