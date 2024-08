Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è necessario accertare che lo stato di alterazione derivi da tale assunzione

Circolazione stradale - Accertamento guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - Stato di alterazione - Assunzione di sostanze - Esami di accertamento

Ai fini dell’applicazione della contravvenzione per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che il conducente si sia messo alla guida del veicolo in stato di alterazione, causato proprio dall’assunzione di tali sostanze. Gli indici sintomatici esterni non sono sufficienti a dimostrare la condotta illecita, perché lo...