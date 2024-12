Guida in stato d’ebbrezza, senza sinistro niente revoca della patente

La guida in stato di ebbrezza senza l’ulteriore aggravante, ossia l’aver causato un sinistro, non consente di applicare nei confronti del guidatore la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. La Cassazione (sentenza n. 44976/24) ha accolto così il ricorso proposto dall’imputato che per l’appunto si era visto applicare anche la sanzione amministrativa “pesante”.

La motivazione della Cassazione

I Supremi giudici hanno precisato che l’intervenuta esclusione dell’aggravante non consente di applicare la...