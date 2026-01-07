Guida in stato di ebbrezza: consenso informato non necessario per il prelievo ematico La Corte di cassazione sentenza n. 319 del 2026, ha stabilito che il consenso informato non è un presupposto di legittimità per il prelievo di campioni ematici finalizzati all’accertamento del tasso alcolemico, purché avvenga in una struttura ospedaliera o sanitaria; il rifiuto di sottoporsi al prelievo è inoltre considerato reato e penalmente sanzionato







