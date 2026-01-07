Guida in stato di ebbrezza: consenso informato non necessario per il prelievo ematico
La Corte di cassazione sentenza n. 319 del 2026, ha stabilito che il consenso informato non è un presupposto di legittimità per il prelievo di campioni ematici finalizzati all’accertamento del tasso alcolemico, purché avvenga in una struttura ospedaliera o sanitaria; il rifiuto di sottoporsi al prelievo è inoltre considerato reato e penalmente sanzionato
È legittimo il prelievo ematico per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, anche senza il consenso preventivo dell’interessato, in conformità all’art. 186 del Codice della Strada, purché il prelievo avvenga in una struttura ospedaliera o sanitaria. La Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con sentenza 319 del 2026, ha chiarito che il consenso informato è richiesto solo per l’atto medico invasivo, mentre il dissenso al prelievo ematico per fini probatori è penalmente...