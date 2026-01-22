Rassegne di Giurisprudenza

Guida in stato di ebbrezza: non si può escludere automaticamente la particolare tenuità del fatto sulla base della sola configurabilità dell’aggravante.

a cura della Redazione Diritto

Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Particolare tenuità del fatto - Applicabilità - Valutazione - Complessiva e cumulativa dei criteri di cui all’art. 131-bis cod. pen. - Esiguità del disvalore – Indicatori rilevanti

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. il giudice è tenuto ad una valutazione complessiva di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano...

