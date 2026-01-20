Herbert Smith Freehills Kramer: cresce ancora la practice Banking & Finance con l’ingresso di Leonardo Bafunno e Paolo Bossini
Herbert Smith Freehills Kramer prosegue nel percorso di crescita della sede italiana, rafforzando ulteriormente la practice di Banking & Finance guidata da Emanuela Da Rin, con l’ingresso di un team di finanza strutturata.
Herbert Smith Freehills Kramer prosegue nel percorso di crescita della sede italiana, rafforzando ulteriormente la practice di Banking & Finance guidata da Emanuela Da Rin, con l’ingresso di un team di finanza strutturata.
La practice finance di Herbert Smith Freehills Kramer, infatti, dopo l’arrivo a novembre 2025 di Emanuela Da Rin, con un team composto da Federico Cocito, of counsel, dai senior associate Nicoletta Di Bari e Alessandro Buiani e dalla junior associate Martina Scicolone, continua a crescere e a rafforzarsi con l’ingresso di due professionisti che vantano esperienza decennale in materia di cartolarizzazione e finanza strutturata, il senior associate Leonardo Bafunno e l’associate Paolo Bossini.
I nuovi ingressi si inseriscono in una strategia di crescita mirata dello studio nel mercato italiano, volta ad ampliare progressivamente l’offerta di assistenza transactional in tutte le aree del diritto commerciale e finanziario.
Leonardo Bafunno entra in Herbert Smith Freehills Kramer provenendo da Hogan Lovells, ha una solida esperienza in operazioni di finanza strutturata, con focus su cartolarizzazioni relative a diverse classi di attivi, operazioni di finanziamento, cessioni di portafogli UTP e NPL italiani, nonché investimenti in crediti UTP attraverso fondi di investimento alternativi chiusi.
Paolo Bossini, arriva da Legance, assiste clienti in operazioni di cartolarizzazione – anche di natura privata, immobiliare e sintetica – e in operazioni aventi ad oggetto crediti commerciali.
Con questi ingressi, la practice Banking & Finance di Herbert Smith Freehills Kramer consolida la propria capacità di affiancare istituzioni finanziarie, investitori e operatori del mercato in operazioni articolate a forte contenuto internazionale, integrando competenze specialistiche locali in una piattaforma globale altamente strutturata.
Emanuela Da Rin, partner e responsabile della practice Banking & Finance in Italia, ha commentato:
“L’ingresso di Leonardo e Paolo conferma il percorso di investimento che Herbert Smith Freehills Kramer sta portando avanti sulla practice Banking & Finance in Italia e a livello globale. Il rafforzamento delle competenze in ambito di finanza strutturata è un tassello chiave del nostro progetto di crescita e ci consente di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di una clientela sofisticata, operante su operazioni complesse e spesso cross-border.”
Nel corso degli ultimi mesi del 2025, Herbert Smith Freehills Kramer ha visto l’ingresso oltre che di Emanuela Da Rin e del suo team anche di Lorenzo Fusco, of counsel con il compito di costituire e guidare la nuova practice di Employment in Italia.