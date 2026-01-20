Herbert Smith Freehills Kramer: cresce ancora la practice Banking & Finance con l’ingresso di Leonardo Bafunno e Paolo Bossini

Bafunno Bossini

Herbert Smith Freehills Kramer prosegue nel percorso di crescita della sede italiana, rafforzando ulteriormente la practice di Banking & Finance guidata da Emanuela Da Rin, con l’ingresso di un team di finanza strutturata.

La practice finance di Herbert Smith Freehills Kramer, infatti, dopo l’arrivo a novembre 2025 di Emanuela Da Rin, con un team composto da Federico Cocito, of counsel, dai senior associate Nicoletta Di Bari e Alessandro Buiani e dalla junior associate Martina Scicolone, continua a crescere e a rafforzarsi con l’ingresso di due professionisti che vantano esperienza decennale in materia di cartolarizzazione e finanza strutturata, il senior associate Leonardo Bafunno e l’associate Paolo Bossini.

I nuovi ingressi si inseriscono in una strategia di crescita mirata dello studio nel mercato italiano, volta ad ampliare progressivamente l’offerta di assistenza transactional in tutte le aree del diritto commerciale e finanziario.

Leonardo Bafunno entra in Herbert Smith Freehills Kramer provenendo da Hogan Lovells, ha una solida esperienza in operazioni di finanza strutturata, con focus su cartolarizzazioni relative a diverse classi di attivi, operazioni di finanziamento, cessioni di portafogli UTP e NPL italiani, nonché investimenti in crediti UTP attraverso fondi di investimento alternativi chiusi.

Paolo Bossini, arriva da Legance, assiste clienti in operazioni di cartolarizzazione – anche di natura privata, immobiliare e sintetica – e in operazioni aventi ad oggetto crediti commerciali.

Con questi ingressi, la practice Banking & Finance di Herbert Smith Freehills Kramer consolida la propria capacità di affiancare istituzioni finanziarie, investitori e operatori del mercato in operazioni articolate a forte contenuto internazionale, integrando competenze specialistiche locali in una piattaforma globale altamente strutturata.

Emanuela Da Rin, partner e responsabile della practice Banking & Finance in Italia, ha commentato:

“L’ingresso di Leonardo e Paolo conferma il percorso di investimento che Herbert Smith Freehills Kramer sta portando avanti sulla practice Banking & Finance in Italia e a livello globale. Il rafforzamento delle competenze in ambito di finanza strutturata è un tassello chiave del nostro progetto di crescita e ci consente di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di una clientela sofisticata, operante su operazioni complesse e spesso cross-border.”

Nel corso degli ultimi mesi del 2025, Herbert Smith Freehills Kramer ha visto l’ingresso oltre che di Emanuela Da Rin e del suo team anche di Lorenzo Fusco, of counsel con il compito di costituire e guidare la nuova practice di Employment in Italia.