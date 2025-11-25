Herbert Smith Freehills Kramer rafforza la crescita inaugurando la practice Employment sotto la guida di Lorenzo Fusco

Lorenzo Fusco

Lo studio legale internazionale Herbert Smith Freehills Kramer annuncia l’ingresso di Lorenzo Fusco, cui è affidato il compito di costituire e guidare la nuova practice di Employment in Italia. Con l’inaugurazione di questa nuova area di attività, lo Studio compie un ulteriore passo nel proprio percorso di crescita verso un modello sempre più integrato e full-service. Fusco entra nello Studio con il ruolo di Of Counsel.

Con un’esperienza di quasi vent’anni nell’assistere primarie aziende nazionali e internazionali operanti in diversi settori, Lorenzo Fusco ha maturato una solida competenza in un’ampia gamma di questioni giuslavoristiche, con particolare attenzione alle riorganizzazioni e ristrutturazioni del personale, alle operazioni di M&A nazionali e transfrontaliere, alle relazioni con il top management, ai piani di incentivazione e remunerazione, nonché alla gestione del contenzioso in materia di diritto del lavoro.

L’arrivo di Lorenzo rafforza ulteriormente la piattaforma italiana di Herbert Smith Freehills Kramer, integrandosi in modo sinergico con i servizi offerti dallo Studio e, in particolare, con la practice Corporate M&A guidata da Augusto Santoro. Lorenzo entrerà anche a far parte della practice globale Employment, Pensions and Incentives (EPI) della Firm, contribuendo a potenziare l’offerta europea e collaborando strettamente con i team di Parigi, Francoforte e Madrid, oltre che con il network internazionale EPI presente a Londra, New York, nell’area Asia Pacific e in Australia.

Laura Orlando, Italy Managing Partner, ha commentato:

“L’apertura della practice Employment segna un ulteriore passaggio nel nostro percorso di crescita verso un modello full-service. Con Lorenzo, lo studio acquisisce competenze giuslavoristiche di alto livello che si integrano perfettamente con le nostre aree core, in particolare Corporate M&A, e con la piattaforma globale di Employment, Pensions and Incentives (EPI) di Herbert Smith Freehills Kramer. Questo ci consente di rispondere in modo ancora più completo alle esigenze dei clienti in operazioni complesse e in contesti transnazionali”.

Lorenzo Fusco ha dichiarato:

“Dare avvio alla practice italiana di Diritto del Lavoro di Herbert Smith Freehills Kramer è una sfida che accolgo con entusiasmo. In un contesto in cui le dinamiche del lavoro sono in continua evoluzione, poter contare sulla piattaforma internazionale di Herbert Smith Freehills Kramer significa offrire ai clienti soluzioni giuslavoristiche integrate e strategiche, capaci di accompagnare le imprese nelle decisioni più complesse. Il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento per chi cerca competenza, visione e capacità di anticipare il cambiamento.”

L’ingresso di Fusco rappresenta un ulteriore tassello nella crescita di Herbert Smith Freehills Kramer, collocandosi nel solco di una strategia che ha già visto, a inizio novembre, l’ingresso di Emanuela Da Rin, partner a capo della practice di Banking & Finance con un team di quattro professionisti, e nel 2023 la promozione di Emily Bottle a partner nella practice di IP e l’arrivo di Augusto Santoro, partner alla guida del team di Corporate M&A.

Con l’ingresso di Lorenzo Fusco, Herbert Smith Freehills Kramer conta in Italia nove partner, cinque of counsel e una senior trademark attorney.