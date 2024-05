Herbert Smith Freehills nel secondo accordo fra Nuveen Infrastructure ed Emeren per l’acquisto di progetti di accumulo a batteria in Italia

Simone Egidi, Francesca Morra

Herbert Smith Freehills ha assistito Nuveen Infrastructure - uno dei maggiori gestori di fondi al mondo che investono in energia pulita – nella seconda acquisizione da Emeren Group, leader mondiale nello sviluppo, nella proprietà e nella gestione di progetti solari, di due progetti di accumulo a batteria in Puglia con una potenza complessiva di 354 MW. L’accordo prevede anche l’assistenza di Emeren nello sviluppo dei progetti in linea con il precedente accordo sottoscritto a marzo.

Il team di Herbert Smith Freehills è stato guidato dal partner Simone Egidi e ha incluso, tra gli altri, la partner Francesca Morra, i senior associate Giacomo Gavotti e Chiara Miccolis, l’associate Francisco Santini, e i trainee Giacomo Bedeschi e Kevin Aldeghi.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Giovannella Condò dello Studio Milano Notai.