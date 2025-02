Hogan Lovells continua l’espansione in Italia con l’ingresso di cinque partner di Corporate & Finance

Bianca Caruso, Piero de Mattia, Iacopo Canino, Ferigo Foscari, Alessandro Seganfreddo

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha annunciato l’ingresso nella sua sede di Milano di un team di Corporate & Finance di riconosciuta esperienza composto dai seguenti cinque partner:

- Ferigo Foscari

- Iacopo Canino

- Alessandro Seganfreddo

- Piero de Mattia

- Bianca Caruso

Il team si occupa di M&A, private equity, capital markets, leveraged finance e private credit, e consentirà allo Studio di potenziare la propria offerta transactional in Italia e in EMEA.

Il team rappresenta inoltre un altro importante investimento dello Studio nella practice italiana. Solo nell’ultimo anno, Hogan Lovells ha accolto oltre 50 professionisti nelle sue due sedi italiane.

Miguel Zaldivar, CEO di Hogan Lovells, ha dichiarato: “Continuiamo ad acquisire partner di alto livello in mercati chiave come l’Italia, che apprezzano l’unicità dell’offerta di Hogan Lovells: uno studio d’élite completamente integrato a livello globale, un servizio di alta qualità, un’approfondita conoscenza del settore e un’ampia gamma di pratiche. Investire in Italia e nella più ampia regione FRIS (Francia e Spagna) è un elemento centrale della nostra strategia. Si tratta di una regione importante per il nostro studio globale: i nostri collaboratori a Parigi, Madrid, Roma e Milano lavorano a stretto contatto con molti dei più importanti clienti dello studio su alcuni dei lavori più complessi, non solo nella regione ma in tutto il mondo.”

“Il nuovo gruppo andrà a integrare i nostri team di Corporate & Finance già esistenti a Milano e Roma e sosterrà il nostro approccio volto a garantire l’eccellenza nei principali hub dell’area EMEA”, ha dichiarato James Doyle, responsabile della practice Corporate & Finance di Hogan Lovells. “Il team rafforza ulteriormente una delle più grandi piattaforme globali completamente integrate di M&A, private equity, leveraged finance e capital markets”.

Patrizio Messina, Managing Partner per l’Italia, ha dichiarato: “Sono molto lieto di dare il benvenuto ai colleghi Ferigo Foscari, Iacopo Canino, Alessandro Seganfreddo, Piero de Mattia e Bianca Caruso in Hogan Lovells, che nel 2025 celebra il 25° anniversario della sua presenza in Italia. L’ingresso del nuovo gruppo rafforzerà ulteriormente la nostra attività in Italia ed è in linea con il nostro impegno di fornire un’assistenza sofisticata ai clienti in Italia e nel mondo”.

Ferigo Foscari è riconosciuto come avvocato di riferimento per le operazioni di M&A e capital markets con una solida esperienza nel public M&A. Assiste regolarmente emittenti e banche d’investimento su operazioni di capital markets sia di debito che di equity. In ambito ECM, ha prestato assistenza su numerose quotazioni, offerte secondarie e block trade. In ambito DCM, ha maturato una significativa esperienza in Eurobond, Euro private placement, Eurobond covenant, programmi EMTN e GMTN per emittenti italiani.

Iacopo Canino è ampiamente riconosciuto come un avvocato leader in ambito finanziario e ha prestato assistenza in molte delle più importanti operazioni di finanziamento del mercato italiano negli ultimi decenni, inclusi finanziamenti bancari, private credit e high yield. È particolarmente attivo in complesse operazioni di finanziamento cross-boarder e in leverage finance. Iacopo ha inoltre una specifica e consolidata esperienza nel campo del private credit e del direct lending, essendo stato in prima linea in questo mercato in rapida crescita sin dalla sua comparsa in Italia.

Alessandro Seganfreddo è esperto di private equity, M&A e capital markets. Assiste regolarmente sponsor di private equity italiani e internazionali, società industriali e banche d’investimento in operazioni cross-border e nazionali in diversi settori, tra cui healthcare, life sciences, infrastrutture, servizi finanziari, industriale, tecnologia, media e telecomunicazioni.

Piero de Mattia è un avvocato abilitato sia in Italia che nello Stato di New York con oltre 20 anni di esperienza in operazioni di capital markets, corporate e M&A. La sua attività si concentra su IPO, rights issue, ABBs, RABBs, SBB, convertible e EL bonds, OPA, oltre che operazioni di private e public M&A. Inoltre, fornisce assistenza a società e istituzioni finanziarie su questioni di corporate governance e in ambito regolamentare, compresi MAR e normativa sulla trasparenza.

Bianca Caruso ha oltre 15 anni di esperienza in ambito finanziario e del diritto commerciale e societario. Assiste sia credit provider e emittenti/società che sponsor di private equity in operazioni di finanziamento, con particolare attenzione alle operazioni di corporate finance, leveraged finance, acquisition finance e real estate finance. Bianca ha maturato anche una significativa esperienza in operazioni di private debt and direct lending e high yield.

Dopo l’integrazione del nuovo team, Hogan Lovells Italia avrà un totale di circa 140 avvocati, di cui 31 partner.