Hogan Lovells e A&O Shearman nel finanziamento a I.CO.P. per l’acquisizione di Atlantic Geoconstruction Holdings

Iacopo Canino, Bianca Caruso, Frederic Demeulenaere

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito un pool di istituzioni finanziarie e SACE nel finanziamento concesso a I.CO.P. S.p.A. Società Benefit per l’acquisizione del 100% di Atlantic Geoconstruction Holdings, Inc., azienda statunitense di soluzioni geotecniche avanzate. L’operazione è assistita da garanzia rilasciata da SACE.

Assistita nell’operazione da A&O Shearman, I.CO.P., società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan, ha effettuato l’acquisizione attraverso la società statunitense di nuova costituzione interamente controllata ICOP Subsoil Inc.

Hogan Lovells ha fornito assistenza a un pool di istituzioni finanziarie, che ha incluso Banca Nazionale del Lavoro, Banco Bpm, Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo e a SACE, in qualità di garante, con un team cross-border guidato dai partner Iacopo Canino e Bianca Caruso insieme all’associate Lorenzo Suzzi. Il partner Nathan Cooper e la counsel Brooke Shekhar si sono occupati degli aspetti US dell’operazione.

Il team di A&O Shearman al fianco di I.CO.P. è stato guidato dal counsel Frederic Demeulenaere, coadiuvato dalla senior associate Evangeline Schumacher. Il counsel Luca Maffia e l’associate Sara Muscioni hanno prestato assistenza in relazione agli aspetti di diritto italiano e il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione ai profili tax. Orrick, Herrington & Sutcliffe ha prestato assistenza sui profili di diritto US con un team diretto dall’Of Counsel Ramon Galvan.