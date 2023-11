Hogan Lovells ha assistito Natixis e illimity Bank nella cartolarizzazione di Azimut per le PMI italiane

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Natixis e illimity Bank, in qualità di arranger, nella cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti concessi da un fondo lussemburghese gestito da Azimut Investments a PMI italiane.



L’erogazione dei finanziamenti, assistiti dalla garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno, avviene attraverso la piattaforma fintech di Opyn, che offre anche servizi di origination e analisi creditizia.



L’acquisto dei portafogli di finanziamenti garantiti (per un importo massimo di Euro 300 milioni) viene effettuato attraverso l’emissione, da parte della società veicolo Anubi SPE S.r.l., di titoli asset backed sottoscritti da Natixis e illimity Bank, in qualità di investitori senior, e Azimut, in qualità di investitore mezzanine e junior.



Hogan Lovells ha prestato la propria assistenza in qualità di transaction legal counsel con un team internazionale coordinato dal partner Corrado Fiscale e composto dagli associate Diego Del Principe, Pietro Castoldi e dal trainee Federico Mariani, insieme al team lussemburghese composto dal partner Ariane Mehrshahi, dalla senior associate Agnes Merz e dalle associate Carla Valdes Cortes, Mathilde Soetens e Martina Benackova. La partner Laura Asbati e gli associate Vicenzé Franzil e Julie Toux hanno assistito Natixis per gli aspetti di diritto francese in relazione alla sottoscrizione dei titoli asset backed. Serena Pietrosanti, head of tax Italy, e Maria Cristina Conte, senior associate, hanno prestato assistenza per gli aspetti di diritto fiscale italiano.