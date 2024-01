Hogan Lovells nomina un nuovo partner e 3 nuovi counsel in Italia

Alessandro Borrello, Francesco Banterle, Maria Cristina Conte, Alterto Bellan

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha annunciato le nomine, a livello internazionale, di 28 nuovi partner e 59 nuovi counsel.

In Italia, lo Studio ha annunciato la promozione di Alberto Bellan a socio nel dipartimento di TMT e Proprietà Intellettuale e la promozione di tre nuovi counsel: Francesco Banterle (Proprietà Intellettuale e TMT), Alessandro Borrello (Contenzioso) e Maria Cristina Conte (Tax).

Luca Picone, country managing partner, commenta “Mi congratulo a nome di tutte le colleghe e i colleghi di Roma e Milano con Alberto, Francesco, Alessandro e Maria Cristina per la loro nomina a partner e counsel e li ringrazio per l’impegno profuso da ciascuno di loro al servizio dei nostri clienti per il successo dello Studio. Queste promozioni sono in linea con la strategia di Hogan Lovells di valorizzare e investire nei propri talenti attraverso una continua e costante crescita organica interna, conseguita grazie ad un consolidato apprezzamento dei nostri clienti che si è riflesso, anche quest’anno, in un incremento a doppia cifra del fatturato in Italia.”

Alberto Bellan è un esperto di diritto di internet, dei media e della proprietà intellettuale. Da Hogan Lovells assiste diverse società tech nelle attività di contenzioso, di advocacy e regolatorie, a livello italiano ed europeo. Il suo lavoro si concentra sulla responsabilità degli Internet Service Provider (ISP), sulla libertà di espressione online, sul diritto d’autore e sulla regolamentazione delle piattaforme e dei media nel Mercato Unico Digitale.

Alberto collabora con il dipartimento di diritto delle Telecomunicazioni, dei Media e delle Nuove Tecnologie e ha lavorato come Associate General Counsel presso un’importante società tecnologica.

Laureato presso l’Università di Trieste, Alberto ha conseguito un LLM presso la Queen Mary, University of London e un Ph.D. all’Università Statale di Milano.

Alberto conta diverse pubblicazioni in materia di proprietà intellettuale e di information technology.

Francesco Banterle è counsel del dipartimento di proprietà intellettuale, guidato in Italia da Luigi Mansani.

Entrato a far parte di Hogan Lovells nel 2018, Francesco è specializzato in contenzioso IP e fornisce assistenza giudiziale e stragiudiziale a clienti italiani ed internazionali, con particolare riferimento alla tutela del diritto d’autore, dei segreti commerciali, dei brevetti e dei marchi, della online liability, nonché in materia di software e di concorrenza sleale.

Grazie all’esperienza nel dipartimento di proprietà intellettuale di un principale studio legale italiano e a quella in-house in un primario gruppo in Svizzera, Francesco ha maturato una solida conoscenza in materia di copyright, software, e-commerce e dati.

Francesco collabora attivamente con riviste accademiche di settore, newsletter e blog, pubblicando approfondimenti su temi di proprietà intellettuale e relativi alle nuove tecnologie. Inoltre, viene spesso invitato a partecipare come relatore a convegni e seminari nazionali ed internazionali di proprietà intellettuale.

Laureatosi nel 2010 con lode all’Università degli Studi di Milano, ha poi conseguito un dottorato di ricerca in diritto industriale presso la stessa Università nel 2015. Francesco è, inoltre, professore a contratto all’Università degli Studi di Milano, dove insegna Managing and evaluating intellectual property.

Alessandro Borrello è counsel del dipartimento di Contenzioso e Arbitrati, guidato in Italia da Christian Di Mauro.

In Hogan Lovells dal 2011, Alessandro ha maturato una consolidata esperienza nella gestione di controversie commerciali di elevata complessità, supply chain disputes, contenziosi ereditari relativi ai grandi patrimoni e azioni risarcitorie per danno da reato, settori nei quali ha assistito con successo clienti italiani e internazionali.

In Hogan Lovells dal 2011, Alessandro ha maturato una consolidata esperienza nella gestione di controversie commerciali di elevata complessità, supply chain disputes, contenziosi ereditari relativi ai grandi patrimoni e azioni risarcitorie per danno da reato, settori nei quali ha assistito con successo clienti italiani e internazionali.

Insieme al socio Francesca Rolla, Alessandro è responsabile del team di Investigations, White Collar Crimes & Fraud dello Studio e si occupa principalmente di gestire indagini interne per conto di grandi multinazionali, destinatarie di segnalazioni whistleblowing o coinvolte in procedimenti avviati da autorità italiane o straniere, come il DoJ statunitense. Supporta inoltre i clienti in un’ampia gamma di questioni di corporate compliance, tra cui la redazione di Modelli 231 e l’adeguamento alla recente normativa whistleblowing, di cui è uno considerato uno dei maggiori esperti in Italia.

Prima di laurearsi all’Università Luigi Bocconi di Milano, Alessandro ha frequentato un semestre alla School of Law della University of Texas at Austin e, negli anni in Hogan Lovells, ha fortemente consolidato il suo legame con gli Stati Uniti e i clienti statunitensi del network, anche grazie a vari periodi trascorsi presso le sedi di Washington e New York dello Studio.

I clienti assistiti da Alessandro operano in vari settori industriali, dal life sciences all’automotive, dall’aerospace all’insurance.

Maria Cristina Conte è counsel del dipartimento di Diritto Tributario, guidato in Italia da Serena Pietrosanti.

In Hogan Lovells dal 2004, Maria Cristina assiste società italiane ed estere con riguardo alle implicazioni fiscali, in tema di imposte dirette ed indirette, di operazioni straordinarie, riorganizzazione societaria e operazioni di investimento di natura immobiliare, nonché su tutti i profili di fiscalità finanziaria inerenti operazioni di finanziamento, finanza strutturata, cartolarizzazione, factoring e cessione crediti in generale (siano essi performing o non performing).

Maria Cristina fornisce assistenza in materia fiscale sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, ivi inclusa l’assistenza in fase di verifica fiscale e la predisposizione e presentazione di istanze di interpello.

Maria Cristina si è laureata presso l'Università LUISS Guido Carli nel 2003.