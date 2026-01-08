Hogan Lovells nomina un nuovo socio e 4 nuovi counsel in Italia

Alessandro Borrello, Martino Filippi, Fabrizio Griloo, Giulio Piperno, Elisa Rossi

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha annunciato le nomine, a livello internazionale, di 28 nuovi partner e 53 nuovi counsel.

In Italia, lo Studio ha annunciato la promozione di Alessandro Borrello a partner nel dipartimento di Litigation e la promozione di quattro nuovi counsel: Martino Filippi (Mergers & Acquisitions), Fabrizio Grillo (Employment), Giulio Piperno (Restructuring and Special Situations) e Elisa Rossi (Litigation).

Patrizio Messina, Managing Partner per l’Italia di Hogan Lovells, ha dichiarato: “Ad Alessandro, Martino, Fabrizio, Giulio ed Elisa vanno le mie congratulazioni e quelle di tutte le colleghe e i colleghi di Roma e Milano per la loro nomina a partner e counsel. Li ringraziamo per il loro prezioso contributo e la costante dedizione al consolidamento di Hogan Lovells come Studio d’eccellenza in Italia e nel mondo. Queste promozioni testimoniano il nostro impegno nella valorizzazione dei talenti e sono in linea con la nostra strategia di continua crescita organica interna”.