Holding di famiglia, i vantaggi dalla pianificazione alla governance
La costituzione di una holding di famiglia attraverso il conferimento delle partecipazioni nelle società commerciali detenute dai familiari consente di raggiungere diversi obiettivi, anche di natura non fiscale. Ci si riferisce in particolare a una holding statica, che svolge una funzione di «cassaforte di famiglia» per detenere e gestire unitariamente le partecipazioni nelle società operative. Nelle strutture più complesse, la holding di famiglia può detenere una partecipazione in una holding industriale...
Con la Srl possibile avere patti parasociali illimitati e statuto più flessibile
Fabrizio Guerrera e Francesco Nobili