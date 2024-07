La Consulta precede il correttivo, sue indicazioni saranno rilevanti

La Corte costituzionale, sentenza n. 96 depositata oggi, con riguardo alla Riforma Cartabia del processo civile ha stabilito che la previsione secondo cui il giudice decide con decreto in ordine alle verifiche preliminari, prima dell'udienza di comparizione, va interpretata in modo che sia rispettato il principio del contraddittorio

A meno di un anno dal 30 giugno 2023, data di entrata in vigore del sistema delle cosiddette "verifiche preliminari", introdotto nel processo ordinario di cognizione come innovato dalla riforma Cartabia attuata dal Dlgs 10 ottobre 2022 n. 149, il giudice delle leggi, con la pronuncia in commento, ha già avuto modo di pronunciarsi sulla sua legittimità costituzionale, fornendo interessanti e importanti precisazioni di portata generale che in parte anticipano l'atteso decreto del "correttivo".

Considerazioni introduttive: un inquadramento delle "verifiche preliminari"

Come ...