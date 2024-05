I COMMENTI - GIUSTIZIA E PERSONALE - Reclutamento al dicastero Giustizia, domande presentabili per più uffici

La conversione in Legge del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” reca in se una serie di modificazioni al testo originariamente concepito anche con riferimento al Titolo II e precisamente, per quel che qui interessa, al Capo VI rubricato “Disposizioni urgenti in materia di giustizia”.