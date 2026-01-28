I COMMENTI - LE NOVITÀ DEL DLGS 215 - Data retention: fino a sei mesi per il congelamento dei dati

Il Dlgs n. 215 2 è stato chiamato a dare attuazione all'individuazione delle autorità competenti ex articolo 31 Regolamento e, al contempo, ha introdotto importanti modifiche sia all'articolo 132 Codice privacy che al Codice di procedura penale inserendovi l'addendum di un articolo 263-bis di nuovo conio e dedicato al freezing dei dati esteriori di traffico
Il Regolamento (UE) 2023/1543 reca uno dei nuovi capisaldi dell’attività investigativa e giudiziaria tra i paesi membri dell’Unione europea e - come noto - costituisce un ulteriore punto di convergenza tra le normative nazionali, indispensabile non solo ai fini di una cooperazione rafforzata in questo delicato snodo dell’attività di contrasto al crimine, ma anche al fine di rendere omogenee legislazioni che tardano ancora a trovare standard comuni in materia di acquisizione e valutazione delle prove...
I punti chiave
- Il contesto normativo europeo in cui si inserisce il Dlgs n. 215 del 2025
- Le novità contenute nel Dlgs 215/20252
- Oggetto e ambito di applicazione e emissione degli ordini europei di produzione (Dlgs 215/2025,articoli 1 e 2)
- Emissione degli ordini europei di conservazione (EPOC-PR) (Dlgs 215/2025, articolo 3)
- Procedura accelerata (Dlgs 215/2025, articolo 4)
- Autorità centrale per la trasmissione in via amministrativa e autorità e procedure di esecuzione (Dlgs 215/2025,articoli 5 e 6)
- Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti (Dlgs 215/2025,articolo 7)
- Disposizioni di coordinamento: modifiche all'articolo 132 codice privacy (Dlgs 215/2025, articolo 7)
