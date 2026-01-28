I COMMENTI - LE NOVITÀ DEL DLGS 215 - Data retention: fino a sei mesi per il congelamento dei dati

Il Dlgs n. 215 2 è stato chiamato a dare attuazione all'individuazione delle autorità competenti ex articolo 31 Regolamento e, al contempo, ha introdotto importanti modifiche sia all'articolo 132 Codice privacy che al Codice di procedura penale inserendovi l'addendum di un articolo 263-bis di nuovo conio e dedicato al freezing dei dati esteriori di traffico