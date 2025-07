I COMMENTI - I PRINCIPI DELLA DELEGA - Patto educativo di corresponsabilità firmato dalla scuola e dalle famiglie

La delega al Governo italiano prevedeva l'adozione di specifiche disposizioni per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, contenute ora nel decreto legislativo 99/2025.

Lo scorso 9 maggio il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il provvedimento contenente «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della Legge 17 maggio 2024, n. 70». La versione iniziale del testo normativo, trasmessa in data 13 maggio 2025 alla Presidenza del Senato «al fine dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari», ha poi...