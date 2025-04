I costi di sicurezza da interferenza e la loro indicazione nel PEF

In una procedura di gara pubblica, la mancata indicazione dei costi di sicurezza da interferenza nell’offerta economica dell’aggiudicatario non costituisce causa di esclusione, in quanto tali costi sono integralmente predeterminati dall’amministrazione aggiudicatrice in maniera fissa e immodificabile.

Essi non rientrano tra gli oneri economici soggetti a ribasso, bensì sono oggetto di un procedimento progressivo di formazione e vengono determinati nella loro misura effettiva...