I DLGS SULLE PROVE ELETTRONICHE - Codice della privacy: per la cattura dei latitanti si possono acquisire i tabulati telefonici

Il Dlgs 215/2025 contriene le norme per l'individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione