I fondi DEA Capital rilevano il gruppo Tecnoplast – Gli studi coinvolti

Matteo Acerbi, Ilaria Di Pasquale, Piero Venturini









DEA Capital Alternative Funds, fondo specializzato negli investimenti in medie imprese italiane con promozione delle tematiche Esg, ha raggiunto un accordo per l'ingresso nel capitale del gruppo Tecnoplast con una partecipazione di maggioranza.



Tecnoplast, fondata a Pesaro nel 2003 dall'imprenditore Enzo Cammillini che manterrà una partecipazione di minoranza, è una società attiva nella produzione e commercializzazione di finestre e infissi.



Giliberti Triscornia e Associati ha assistito DEA Capital Alternative Funds per gli aspetti legali con un team composto da Matteo Acerbi, Ilaria Di Pasquale, Emiliano Zanfei, Oscar Bianchi e Chiara Gaudio.



ADVANTNctm ha assistito DEA Capital Alternative Funds per gli aspetti fiscali e di struttura con un team composto da Manfredi Luongo, Irene Aquili e Pierantonio Carpenzano.



Pavia e Ansaldo, con un team composto da Filippo Fioretti, Maria Rosaria Raspantie Nicolò Cagnato, ha assistito Dea Capital per i profili antitrust dell'operazione.



Legance ha assistito Enzo Camillini con un team composto dai soci Piero Venturinie Giulio Mazzotti e dagli associates Cristina Marani,Federico Aquilani e Ruggero Artale.