I furti reiterati non sono riconducibili ad un inadempimento contrattuale del contratto di vigilanza notturno

Obbligazioni e contratti - Contratto di videosorveglianza - Servizio di vigilanza notturna - Obbligazione di mezzi o di risultato - Furti reiterati - Risoluzione per inadempimento - Onere probatoria a carico del creditore

L’obbligazione assunta dall’istituto di vigilanza con il contratto in oggetto non può ritenersi di risultato. L’istituto di vigilanza non può assumere l’obbligo di impedire in modo assoluto che il proprio cliente subisca un furto. Si tratta di un’obbligazione di mezzi, dovendo...