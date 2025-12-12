I LINGUAGGI COMPUTAZIONALI - Con tre livelli infrastutturali connessi "info" più accessibili per gli avvocati

È necessario tradurre questa capacità formale in strumenti operativi, che siano al contempo interpretabili da sistemi informatici e accessibili agli operatori giuridici. In questa prospettiva, si possono individuare tre livelli distinti ma interconnessi, che insieme costituiscono l'infrastruttura tecnica e concettuale della computabilità del diritto. Il primo livello è rappresentato dalle ontologie giuridiche, che servono a definire in modo formale e univoco i concetti fondamentali del diritto. Il secondo livello è occupato dai linguaggi formali, come Prolog, che permettono di tradurre strutture normative in regole logicamente interpretabili da macchine. Il terzo livello, infine, è costituito dai linguaggi controllati, come Logical English o Attempto Controlled English, che permettono di esprimere regole logiche e concetti giuridici attraverso una forma semplificata e disambiguata del linguaggio naturale