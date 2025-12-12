I LINGUAGGI CONTROLLATI - Il linguaggio ACE chiaro e preciso ha il pregio di essere senza ambiguità

ACE, è un linguaggio creato per redigere specifiche in modo chiaro, preciso e privo di ambiguità: una forma di inglese volutamente semplificato e regolato, che conserva la correttezza grammaticale, ma limita il lessico e le strutture sintattiche a un insieme definito di regole e termini
Come già anticipato, i linguaggi controllati (a differenza di quelli orientati alla programmazione come Prolog) costituiscono sottosistemi formalizzati di una lingua naturale, definiti da un lessico circoscritto e da una sintassi rigidamente regolamentata. La loro progettazione mira a minimizzare l'ambiguità semantica e la polisemia tipiche della comunicazione ordinaria, riducendo la possibilità di interpretazioni divergenti. Tale riduzione di complessità linguisticafacilita la comprensione uniforme...
