I LINGUAGGI FORMALI - Prolog, un ruolo storico e concettuale nei programmi logici dedicati al diritto

Prolog è un linguaggio di programmazione logica dichiarativa, sviluppato all'inizio degli anni '70 da Alain Colmerauer e Robert Kowalski, ed è basato su un sottoinsieme della logica del primo ordine noto come clausole di Horn. La sua peculiarità risiede nel fatto che non si limita a eseguire istruzioni sequenziali (come avviene nei linguaggi procedurali), ma consente di rappresentare la conoscenza attraverso fatti e regole, delegando al motore di inferenza il compito di dedurre nuove informazioni