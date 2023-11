I notai digitalizzano i servizi: imposte e onorario con il bonifico istantaneo di Massimiliano Carbonaro

Nasce Notarpay, servizio che consentirà di pagare anche senza assegni. Negli studi in corso esperimenti con l’intelligenza artificiale sui controlli preventivi degli atti









Nuovi servizi per un notariato sempre più tecnologico, a cominciare da un sistema di pagamento, NotarPay, per le compravendite immobiliari, mentre l’intelligenza artificiale bussa alle porte per diventare un assistente virtuale.

I notai già gestiscono i rapporti con l’amministrazione in via telematica. Ma negli ultimi anni si sta assistendo a un’accelerazione sul fronte dell’innovazione. È in procinto di partire in questo mese di novembre un nuovo servizio utilizzabile in tutte le attività notarili. Si chiama NotarPay e servirà per pagare imposte e onorario del notaio, attraverso un bonifico immediato e irrevocabile direttamente online durante la firma di un atto. Mentre, tra i nuovi servizi è già entrato in funzione il 6 novembre un registro nazionale con cui rendere conoscibile l’esistenza di testamenti olografi, se depositati presso il notaio, altrimenti difficilmente rintracciabili.

L’assistente virtuale

Ma i notai in realtà stanno già testando in modalità sicura anche l’impiego di un assistente virtuale frutto di un’intelligenza artificiale. «Gli esperimenti che stiamo facendo - spiega Vincenzo Gunnella, consigliere nazionale e presidente di Notartel, la società di informatica del notariato - prevedono la messa a disposizione di strumenti per il professionista a cui forniamo assistenza sia nel formulare l’atto (per valutare possibili scelte tra diverse soluzioni) sia, prima della firma, per un controllo degli errori formali. Una sorta di assistente che aiuti il notaio migliorando la qualità della sua prestazione ma sempre sotto il suo controllo».

I primi risultati verranno presentati a un convegno il 17 novembre a Firenze. «Il Notariato - osserva Giulio Biino, presidente del Consiglio nazionale - sta impiegando l’intelligenza artificiale in progetti come il NotarPay ed il registro blockchain per le opere d’arte certificate. Ma il notaio resta l’unico soggetto in grado di garantire la legittimità e la veridicità del dato che viene inserito nel sistema. E in questo senso non sono quindi preoccupato per il futuro della mia professione».

Anche con l’impiego delle nuove tecnologie, il professionista continua a mantenere non solo il controllo di quanto viene fatto con i nuovi strumenti, ma anche la responsabilità.

Ne è un esempio recente l’introduzione delle assemblee in videoconferenza sulla spinta dell’emergenza Covid, dove il notaio esercita il suo ruolo in un luogo virtuale, e lo strumento della Srl online che è possibile costituire sulla piattaforma dedicata del notariato (nel 2023 fino a metà ottobre sono quasi 800). La linea che si cerca di seguire è trovare l’equilibrio tra l’innovazione tecnologica e le esigenze di sicurezza che il notaio deve garantire in una logica di sistema. «L’uso dell’IA - commenta Carlo Munafò, presidente del Consiglio notarile di Milano - per aiutare nella formulazione di una specifica clausola di un atto, può agevolare il confronto tra fattispecie simili, può essere un supporto. L’indagine della volontà da parte del notaio e la funzione di adeguamento che svolge non possono invece essere delegate ad un processo tecnologico perché richiedono un’interazione molto più “umana” di quanto possa fare un algoritmo».

La banca dati antiriciclaggio

Sempre sul fronte dell’innovazione il Notariato ha in stato avanzato di sviluppo una Banca dati antiriciclaggio, pensata per verificare incongruenze e operazioni potenzialmente sospette negli atti notarili, anche grazie all’intelligenza artificiale.

La possibilità, estesa a tutti gli Ordini, di creare banche dati antiriciclaggio centralizzate era contenuta nella legge di Bilancio, ma non ha superato il primo vaglio del Senato. «La norma è stata stralciata - conclude Biino - a quanto consta, unicamente perché il suo contenuto è stato ritenuto incongruente per materia. Dovrebbe pertanto essere riproposta inserendola in altro veicolo normativo». Altrimenti l’iniziativa non potrà andare avanti.