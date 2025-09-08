I passaggi generazionali nelle società e gli strumenti di pianificazione

Il passaggio generazionale rappresenta una delle fasi più delicate nella vita di un’impresa, specialmente quando si tratta di società a carattere familiare. In Italia, la maggior parte delle imprese è di piccola e media dimensione e spesso a conduzione familiare: ciò rende il ricambio generazionale un momento cruciale non solo per la sopravvivenza della singola società, ma anche per la tenuta del tessuto economico nazionale.

Secondo stime recenti, soltanto un terzo...