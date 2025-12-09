DISUS, il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi eCampus di Roma, presenta il convegno dal titolo “I professionisti nelle organizzazioni complesse. autonomia, monocommittenza e dipendenza economica”.

Durante l’incontro si affronteranno i principali nodi problematici della tutela del lavoro autonomo, con particolare riferimento ai professionisti integrati nelle organizzazioni complesse, figure con bisogni di tutela molto specifici, solo in minima parte intercettati dal vigente sistema normativo. Saranno oggetto di particolare attenzione le figure dell’Avvocato e del Medico e, più in generale, sarà discussa la funzione di indici come la dipendenza economica e la monocommittenza.

Il convegno avrà luogo martedì 16 dicembre 2025, dalle ore 14:00 alle 18,00 sia in presenza a Roma presso la Università eCampus, in Via Matera n. 18 - 36/m che in videoconferenza. Per partecipare al convegno è necessario iscriversi compilando il FORM DI REGISTRAZIONE.

A tutti gli iscritti sarà saranno comunque ricordate le informazioni di accesso alla diretta online prima dell’inizio dei lavori. L’Attività formativa è accreditata dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) ai fini della formazione professionale continua in forza del Protocollo sottoscritto con il Consiglio Nazionale Forense del 14 settembre 2016.

Per eventuali informazioni o per inviare quesiti scrivere a: info@aigaroma.it

