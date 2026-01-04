I social non bastano, una pagina di proprietà resta indispensabile

Negli ultimi anni molti studi professionali hanno iniziato a utilizzare i social come vetrina per raccontare competenze, commentare le novità e fare divulgazione.Questo può portare a chiedersi se il sito web sia ancora necessario. La risposta breve è: si, il sito di studio serve ancora.

Ammesso di utilizzarli nella maniera corretta, quindi con tutte le attenzioni e le accortezze del caso, i social rappresentano sicuramente uno strumento utile ed efficace, ma non possono sostituire il sito.

La ragione...