I soggetti obbligati alle spese condominiali in caso di trasferimento dell’ unità immobiliare

Obbligazioni condominiali come obbligazioni “propter rem”

Secondo l’art. 1123 c.c., tutti i condomini, proporzionalmente al valore della proprietà di ciascuno, sono tenuti al pagamento delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.

Dottrina e giurisprudenza configurano tali obbligazioni come obbligazioni propter rem, ovvero come oneri sulla cosa che derivano e sono strettamente connessi alla titolarità ...