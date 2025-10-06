Giustizia

I vostri suggerimenti per migliorare Nt+ Diritto

Le vostre risposte contribuiranno a orientare le nostre scelte per il futuro. Bastano solo pochi minuti del tuo tempo

Gentili Lettrici, gentili Lettori,

stiamo riflettendo su come rendere il nostro prodotto sempre più utile, ricco e interessante. Per raggiungere questo obiettivo chiediamo anche il vostro contributo attraverso una survey che presenta alcune domande alle quali potrete rispondere in pochi minuti. Le vostre risposte contribuiranno a orientare le nostre scelte per il futuro, orientandole in modo da rispondere sempre di più alle vostre necessità di professionisti e operatori del settore.

Per partecipare cliccate qui al nostro sondaggio. Contiamo su di voi!!!

Grazie per il tempo che ci potrete dedicare

Se questo articolo è stato di tuo interesse ma non sei ancora abbonato a NT+ Diritto approfittane subito,prova 1 mese da € 4,90!Scopri di più
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Gli ultimi contenuti di Giustizia