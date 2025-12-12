IA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Orientamenti di Palazzo Spada, una bussola per iter trasparenti

In termini di principi di riferimento, la giurisprudenza ha individuato tre aspetti fondamentali: trasparenza (al fine di garantire pieno accesso ai criteri e agli algoritmi), imputabilità (al funzionario responsabile ed all'apparato pubblico), non discriminazione tecnica ed economica
Il ruolo della giustizia amministrativa e del Consiglio di Stato in particolare - dinanzi al carattere relativamente giovane del diritto amministrativo e anche per questo così mutevole, nonché all'evoluzione del potere delle Autorità nelle moderne società - assume un rilievo fondamentale anche dinanzi alla capacità dimostrata di tenere il passo con le nuove frontiere del diritto. Ciò viene perseguito inquadrando le nuove sfide nell'ambito dei principi dell'ordinamento, contribuendo contestualmente...
Argomenti
Dossier n. 5/2025 - Uno strumento utile per capire la transizione
coordinamento a cura di Carmine De Pascale