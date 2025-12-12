DossierCivile

IA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Orientamenti di Palazzo Spada, una bussola per iter trasparenti

di Davide Ponte

N. 5

Guida al Diritto

In termini di principi di riferimento, la giurisprudenza ha individuato tre aspetti fondamentali: trasparenza (al fine di garantire pieno accesso ai criteri e agli algoritmi), imputabilità (al funzionario responsabile ed all'apparato pubblico), non discriminazione tecnica ed economica

Il ruolo della giustizia amministrativa e del Consiglio di Stato in particolare - dinanzi al carattere relativamente giovane del diritto amministrativo e anche per questo così mutevole, nonché all'evoluzione del potere delle Autorità nelle moderne società - assume un rilievo fondamentale anche dinanzi alla capacità dimostrata di tenere il passo con le nuove frontiere del diritto. Ciò viene perseguito inquadrando le nuove sfide nell'ambito dei principi dell'ordinamento, contribuendo contestualmente...

I punti chiave

  1. I punti di partenza dell'analisi giurisprudenziale
  2. Il procediemento digitalizzato
  3. I principi giurisprudenziali e normativi

