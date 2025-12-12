IA E REPRESSIONE DEL CRIMINE - Senza un vero controllo democratico l'"ingresso" nei tribunali è pericoloso

L'IA non può entrare nei tribunali come semplice strumento tecnico, ma deve essere regolata, monitorata e resa trasparente, per restare compatibile con i principi dello Stato di diritto. Il filo conduttore è chiaro: l'IA può avere un ruolo significativo solo entro confini rigorosi, come supporto, mai come sostituto del giudice, e a condizione di rispettare trasparenza, responsabilità e garanzie.