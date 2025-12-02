I.A. generativa in azienda: quando la data protection segna la via
Prontuario pratico per un utilizzo conforme e responsabile - Estratto da Compliance - Il Mensile, 28 novembre 2025, n. 31 - p. 7
L’adozione di sistemi di intelligenza artificiale generativa sta rapidamente trasformando il modo in cui le imprese gestiscono processi interni, interagiscono con la propria clientela e sviluppano prodotti e servizi innovativi, rappresentando una formidabile opportunità in termini di efficienza, produttività e creatività.
Si tratta di tecnologie basate su modelli linguistici di grandi dimensioni (large language model, o LLM) che, grazie alla capacità di individuare...
Correlati
Nicola SandonRiviste