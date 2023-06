Illegittimo il sequestro preventivo diretto del denaro affluito sul conto corrente dopo il reato di Tommaso Landi*

Il vincolo cautelare verrebbe a colpire denaro che risulta percepito in maniera cronologicamente scollegata con l'illecito commesso

Interessanti sono gli spunti di diritto espressi dalla giurisprudenza recente ( Cass. sentenza 11086/2022 ) in tema di sequestro preventivo diretto, soprattutto perché molto utili per contrastare la diversa interpretazione dell'istituto in questione, volta a sostenere la possibilità di esecuzione del sequestro preventivo e della conseguente confisca, sulle somme accreditate sui conti della società successivamente alla commissione di reati tributari.



