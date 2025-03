Il bond per l’Hotel Majestic a Roma: tutti gli Studi coinvolti

K&L Gates ha assistito Invel nel finanziamento tramite emissione obbligazionaria del valore di 111,2 milioni di euro, per lo sviluppo e riqualificazione dell’ex Hotel Majestic a Roma. La struttura, avrà 87 camere, sarà gestita dall’ hotel manager Starwood Hotels e verrà riposizionato come Baccarat Hotel Rome 5 stelle.

Per K&L Gates ha agito un team cross-border e cross-practice guidato dalla finance partner Chiara Anceschi coadiuvata dalla senior associate Carlotta Dionisi e dalle associate Sofia Stefani ed Elisa Massimetti con la partecipazione dei team Real Estate con il partner Francesco Sanna, Town Planning con la partner Vanessa Boato, Labor guidato dal partner Roberto Podda. Il partner Vittorio Salvadori di Wiesenhoff ha assistito per gli aspetti fiscali di diritto italiano. Lo special counsel Oscar Saporito della sede di Londra si è occupato degli aspetti di Debt Capital Market. Per gli aspetti di diritto lussemburghese ha operato il partner Finance Jan Boeing con il suo team.

Lo Studio Cigna con il dott. Francesco Cigna ha assistito Invel per aspetti di natura contabile. Mentre Loan Agency Services (LAS) ha agito come rappresentante degli obbligazionisti e Banca Finint come Paying Agent.

EY Studio Legale Tributario ha assistito Invel in merito alle attività di due diligence fiscale con un team composto dal partner Aurelio Pensabene, dal manager Marco Rosso e dalla senior Lisa Di Simo.

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito l’investitore uscente nel rifinanziamento del prestito obbligazionario preesistente in relazione agli aspetti di diritto inglese e italiano con un team guidato e coordinato dai partner Justin Jowitt (Londra) e Stefano Bellani (Milano) e composto dagli associate Alessia Sommadossi (Milano) e Artem Arzumanov (Milano).

Osborne Clarke ha assistito i loan on loan lenders (Alpha Bank e Piraeus Bank) negli aspetti banking e di strutturazione del finanziamento loan on loan con un team cross-practice guidato dal finance partner Andrea Pinto, head of financial services, coadiuvato dagli associate Alessandro Generali e Fabrizio Ducci e dalla junior associate Bianca Tomassetti, con la partecipazione del team Real Estate con l’associate Roberto Salis e del team Tax con il partner Claudio Grisanti, head of tax. Per gli aspetti di diritto lussemburghese ha operato BSP con il finance partner Nuala Doyle con il suo team.

Gli aspetti notarili sono stati curati dal Notaio Marco Reschigna dello Studio Notarile Reschigna.