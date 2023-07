Il cartello "Attenti al cane" non esime il proprietario da colpa se l'animale aggredisce altri simili o persone di Giampaolo Piagnerelli

La responsabilità è tanto maggiore quanto il proprio animale per razza o indole sia difficile da gestire









Il proprietario del cane che attacca altro simile o una persona è responsabile penalmente per non aver preso tutte le misure per evitare l'accaduto. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 32821/23.

I fatti

Un soggetto mentre stava passeggiando con il proprio cane ha visto scendere da un'auto - in quanto sfuggito al padrone - un cane...