Il Codice degli appalti taglia l’abuso d’ufficio

Il nuovo Codice degli appalti neutralizza l’abuso d’ufficio. Avendo elevato a 140mila euro la soglia per affidamento diretto dell’appalto di servizi rende di conseguenza irrilevanti sul piano penale condotte che in precedenza potevano essere sanzionate a titolo di abuso d’ufficio. E, trattandosi, di una novità più favorevole per gli imputati ha anche effetto retroattivo su tutti i procedimenti in corso. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 16659 della sesta sezione penale depositata ieri.

Annullata...