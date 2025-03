IL COMMENTO - Carceri e sistema penitenziario - Un'importante pronuncia che ha radici nella cultura della giustizia rieducativa

Incostituzionale la preclusione biennale alla concessione di permessi premio a un detenuto che sia stato imputato o condannato per un reato commesso durante l'esecuzione della pena. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2025

Il tempo, si sa, è galantuomo. Tra le proposte di riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega conferita al governo in forza dell'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), m), o), r), s), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), licenziate dalla Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario istituita con decreto del Ministro della giustizia ("...