IL COMMENTO - CIRCOLAZIONE STRADALE - Per i danni agli agenti risponde la Compagnia indicata dal Fgvs

In caso il conducente del veicolo non si fermi all'alt intimato dalla polizia, quest'ultima può porsi all'inseguimento del veicolo nonché può adottare ogni più utile azione in grado di arrestare la fuga. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 4963/2025

Drammatiche conseguenze dagli inseguimenti di veicoli che non si son fermati ai controlli hanno turbato proprio di recente l'opinione pubblica: la Terza Sezione della Cassazione esamina nell'ordinanza 13 dicembre 2024-25 febbraio 2025 n. 4963 l'aspetto risarcitorio per le conseguenze, fortunatamente assai meno drammatiche, delle lesioni riportate dagli agenti di polizia per effetto dello speronamento da essi effettuato. Si analizzano i limiti entro i quali un tamponamento in tali evenienze possa ...