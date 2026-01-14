IL COMMENTO - CONCORRENZA - Comportamento anticoncorrenziale anche senza "effetto escludente"

La sentenza del Consiglio di Stato n. 8398/2025 affronta il tema dell'interoperabilità delle piattaforme digitali e della responsabilità speciale delle imprese dominanti nel garantire condizioni eque di accesso a soggetti terzi.

Le condotte assunte dalle imprese che operano sul mercato hanno rilevanza ai fini della tutela della concorrenza e delle dinamiche di mercato, specialmente laddove viene in rilievo una posizione dominante detenuta dall'operatore.

L'interesse della decisione

Sebbene la giurisprudenza europea e nazionale, sulla base del dato normativo, abbia dettato nel tempo le coordinate da seguire per regolare l'esercizio dell'attività di impresa e per evitare il ricorso ad abusi alla luce della posizione dominante ricoperta, si registra...