GiurisprudenzaAmministrativo

IL COMMENTO - CONCORRENZA - Comportamento anticoncorrenziale anche senza "effetto escludente"

di Giulia Pernice

N. 2

Guida al Diritto

La sentenza del Consiglio di Stato n. 8398/2025 affronta il tema dell'interoperabilità delle piattaforme digitali e della responsabilità speciale delle imprese dominanti nel garantire condizioni eque di accesso a soggetti terzi.

Le condotte assunte dalle imprese che operano sul mercato hanno rilevanza ai fini della tutela della concorrenza e delle dinamiche di mercato, specialmente laddove viene in rilievo una posizione dominante detenuta dall'operatore.

L'interesse della decisione

Sebbene la giurisprudenza europea e nazionale, sulla base del dato normativo, abbia dettato nel tempo le coordinate da seguire per regolare l'esercizio dell'attività di impresa e per evitare il ricorso ad abusi alla luce della posizione dominante ricoperta, si registra...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. L'interesse della decisione
  2. La fattispecie controversa
  3. La decisione del Consiglio di Stato
  4. Sulla definizione di abuso dominante e la configurabilità del rifiuto a contrarre
  5. L'identificazione del mercato a monte e del mercato a valle in cui si producono gli effetti anticoncorrenziali
  6. La prova degli effetti anticoncorrenziali
  7. Cause di esonero da responsabilità dell'impresa in posizione dominante: riparto dell'onere della prova
  8. Il rifiuto a contrarre nei mercati digitali: rilevanza delle nuove infrastrutture
  9. Considerazioni conclusive

