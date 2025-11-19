IL COMMENTO - Contratto servizi legali tra cliente e avvocato, la nascita di una società non trasforma il privato in un'impresa

Il contratto di prestazione di servizi legali concluso tra un cliente e il suo avvocato per la costituzione di una società commerciale non trasforma il cliente in un'impresa perché non svolge l'attività in modo strutturato e continuativo. Di conseguenza, la prestazione di servizi non può essere considerata come una transazione commerciale secondo il diritto Ue e al cliente andranno applicate le regole europee a tutela del consumatore. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 13 novembre nella causa C-197/24.