IL COMMENTO - SANITÀ E BIOETICA - La regia resta al legislatore statale che però continua a non intervenire

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge toscana sul suicidio medicalmente assistito, salvandone l'impianto organizzativo sanitario ma cassando le parti che "cristallizzavano" i requisiti sostanziali e procedurali, invadevano l'ordinamento civile/penale e toccavano i LEA, che restano nella sfera statale
Pur salvando l'impianto toscano, la Corte ribadisce indirettamente che la vera regia sul fine vita resta al legislatore statale, che però continua a non intervenire...
