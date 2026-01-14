GiurisprudenzaGiustizia

IL COMMENTO - SANITÀ E BIOETICA - La regia resta al legislatore statale che però continua a non intervenire

di Valeria Cianciolo

N. 2

Guida al Diritto

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge toscana sul suicidio medicalmente assistito, salvandone l'impianto organizzativo sanitario ma cassando le parti che "cristallizzavano" i requisiti sostanziali e procedurali, invadevano l'ordinamento civile/penale e toccavano i LEA, che restano nella sfera statale

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge toscana sul suicidio medicalmente assistito, salvandone l’impianto organizzativo sanitario ma cassando le parti che “cristallizzavano” i requisiti sostanziali e procedurali, invadevano l'ordinamento civile/penale e toccavano i Lea, che restano nella sfera statale.

Pur salvando l'impianto toscano, la Corte ribadisce indirettamente che la vera regia sul fine vita resta al legislatore statale, che però continua a non intervenire...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. Il caso
  2. Il cuore della decisione: sì all'organizzazione sanitaria, no alla "mini-legge penale" regionale
  3. L'atto personalissimo di morire: consenso, revoca, non "erogazione di trattamento"
  4. Una conclusione aperta: verso quale "costituzione del morire"?

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto