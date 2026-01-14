GiurisprudenzaCivile

IL COMMENTO - SOCIETÀ E IMPRESE - Responsabilità, resta irrilevante la mancata riscossione di somme

di Fabio Valenza

N. 2

Guida al Diritto

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, approfondisce e chiarisce, sulla scia della recente pronuncia a Sezioni Unite n. 3625/2025, le caratteristiche del fenomeno successorio in testa ai soci che si determina, dal lato passivo, rispetto a rapporti obbligatori non ancora esauriti già facenti capo a società estinta a seguito della cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese,

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, approfondisce e chiarisce, sulla scia della recente pronuncia a Sezioni Unite n. 3625/2025, le caratteristiche del fenomeno successorio in testa ai soci che si determina, dal lato passivo, rispetto a rapporti obbligatori non ancora esauriti già facenti capo a società estinta a seguito della cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese, affermando un principio di netta distinzione tra gli effetti ineliminabili, e sempre necessari, del fenomeno...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. La vicenda
  2. La successione del socio nelle obbligazioni della società estinta tra diritto sostanziale e processo
  3. La motivazione dell'ordinanza
  4. Considerazioni conclusive

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto