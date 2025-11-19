GiurisprudenzaPenale

IL COMMENTO - STUPEFACENTI - Vademecum interessante per evitare applicazioni automatiche della misura

di Giuseppe Amato

N. 45

Guida al Diritto

Decreto Caivano, legittima la confisca "allargata" anche per il piccolo spaccio. Così la Consulta, con la sentenza n. 166

La Corte costituzionale esclude profili di incostituzionalità della confisca allargata prevista in caso di condanna per il fatto di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti.

La norma di riferimento

Si tratta di una delle novità introdotte dal decreto legge 15 settembre 2023 n. 123, come convertito, con modificazioni, con la legge 13 novembre 2023 n. 159 (cosiddetto Decreto Caivano), che ha riguardato la disciplina della confisca in materia di illeciti riguardanti gli stupefacenti, prevista dall'articolo 85-bis del...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. La norma di riferimento
  2. La confisca "allargata"
  3. Il ragionamento della Corte
  4. La decisione della Corte
  5. La applicabilità retroattiva della modifica

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto