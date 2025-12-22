Il compenso dell’avvocato è soggetto alla prescrizione presuntiva triennale
Per l’importo vale anche la prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile
Afferma in sentenza il Tribunale di Roma (sezione XI, sentenza 4 dicembre 2025 n. 17012) il principio di diritto per cui la peculiarità della prescrizione presuntiva è quella di determinare non l’estinzione dell’obbligazione per decorrenza del termine come per la prescrizione ordinaria, ma la presunzione iuris tantum (seppure con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria) che, trascorso un determinato periodo, il debito sia stato pagato.
Eccezione di prescrizione
Conseguentemente l’articolo 2959 del codice civile...