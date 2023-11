Il condominio risarcisce i danni da caduta causati dal dislivello del tombino di Fulvio Pironti

In presenza di un tombino disallineato rispetto al piano calpestabile, va affermata la responsabilità del condominio per il danno da cosa in custodia causato al terzo con conseguente obbligo di risarcirgli i danni sofferti. Lo ha precisato il Tribunale di Milano con sentenza n. 8338 pubblicata il 26 ottobre 2023.



Il caso

Una visitatrice conveniva in giudizio un condominio chiedendo l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni patiti in occasione di una caduta. Deduceva...