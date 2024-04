Il Consiglio di Stato “blinda” l’autotutela possessoria sui beni pubblici indisponibili

In caso di occupazione abusiva di un bene appartenente al patrimonio indisponibile, l’amministrazione, ai sensi dell’ articolo 823 del codice civile, può esercitare il potere di autotutela possessoria, emanando un’ordinanza di rilascio. Milita in tal senso l’articolo 828, comma 2 , dello stesso codice (“I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”) nonché l’ orientamento secondo cui...

