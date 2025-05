L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“IL CONTENZIOSO CONDOMINIALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA”.

L’obiettivo dell’evento è discutere della riforma del contenzioso condominiale che promuove le soluzioni più rapide e meno conflittuali, semplifica le criticità nella mediazione condominiale. Si esaminerà l’art. 63 del Codice Civile sulla cessione dei diritti su unità immobiliari, dopo la sentenza della Corte di Cassazione 1002/2025 che chiarisce che l’obbligo informativo è un dovere personale e non rientra nel mandato condominiale. Si discuterà delle parti comuni dell’edificio per concludere sul regime delle impugnazioni, dall’annullabilità alla nullità delle delibere condominiali.

Il seminario avrà luogo a Roma il prossimo 26 maggio dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il FORM DI REGISTRAZIONE

A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Per informazioni scrivere a: azionelegalegiovani@gmail.com

Media Partner il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA